《地區經濟》日本央行維持利率於負０﹒１％不變，調低通脹預測

《經濟通通訊社１５日專訊》日本央行維持利率於負０﹒１％不變，並承諾維持１０年期日

債收益率目標在零水平附近，符合市場的廣泛預期。

不過在議息聲明中，央行調低對通脹的看法，由預計增長約１％降至０﹒５％至１％區間，

並暗示不急於縮減大規模刺激措施。

在議息結果公布後，美元兌日圓現升０﹒１％，報１１０﹒６７日圓。（ｍｎ）

