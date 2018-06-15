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即市新聞

15/06/2018 17:04

《台股攻略－馮偉明》台股今日升７３點

　　《台股攻略》台股今日升７３﹒４９點，收１１０８７﹒４７點，成交值為新台幣
１８９９﹒７７億元。
　　新台幣貶值，加上假期前買盤觀望，台股盤中一度跌穿萬一點，所幸台積電及國泰金等大型
權值股有買盤，台股隨後一路震盪走高。台積電尾盤爆量上升，升幅近２％。大立光反彈，來到
年線及新台幣４６００元附近整理。鴻海旗下工業富聯（ＦＩＩ）蜜月行情結束，股價連續２日
下跌，拖累母公司陷入新台幣８５元保衛戰。ＰＣＢ族群的健鼎、嘉聯益、台郡及欣興等上漲，
砷化鎵大廠宏捷科放量攻漲停，全新、穩懋及環宇等齊揚。二線光學類股由玉晶光帶頭，光碟片
雙雄錸德及中環亦擺脫下跌走勢，被動元件類股則在國巨帶頭下，華新科及禾伸堂聯袂大漲。
ＬＥＤ的光磊尾盤急攻新台幣３０﹒４５元漲停，創下波段新高。食品股統一及味全，紡織股遠
東新及儒鴻，以及汽車股和泰車轉強。金融股方面，富邦金、國泰金及中信金等尾盤均獲買盤支
持衝高。
　　目前台股仍處區間盤整格局，投資者須繼續觀察美中貿易戰狀況，以及國際股市在端午節連
假期間的變化。台指期將於２０日結算，內外資買盤重新歸隊，料台股有再度攻堅的機會。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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