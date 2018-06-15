《異動股》五洲國際（１３６９）反擊飆２９％，惟遠低洗倉前水平

《經濟通通訊社１５日專訊》五洲國際（０１３６９）今早復牌澄清報道後，大反擊飆升逾

２９％，報０﹒０８８元，惟遠低洗倉前水平，成交達９﹒１２億股，涉資７１１５萬元。該股

於５月２５日遭洗倉當日，最高見０﹒４５元，現價較該位仍有逾８０％距離。

五洲國際發澄清指，對於內地煤體早前刊登的一篇文章指，公司旗下附屬江蘇五豐透過位於

江蘇省昆山市的樓盤非法集資，而該樓盤最後更「爛尾」，公司指出，目前僅持有江蘇五豐５﹒

１３％的間接權益，故此江蘇五豐並非所指稱的公司旗下附屬，公司從未參與江蘇五豐的業務經

營或管理。

該公司指出，文章的指稱是虛假且含誤導成分，屬蓄意中傷公司聲譽，公司保留向文章的

撰寫及╱或出版商提出法律程序之權利。

另外，早前有香港報章指出，公司因短期借貸及融資成本大幅增加而可能陷入財困，並

可能無法支付今年的利息開支。有關報道刊登後，董事會有關人員及股東查詢，確認股份出現強

制平倉的情況，導致主要股東盛凱控股持有的股權減少至２１﹒２３％。

公司又澄清，儘管出現若干付款違責情況，惟董事會並無發現公司或其任何附屬公司的任

何清盤呈請。獨立董事委員會將進行調查，以確定公司的財務狀況。

與此同時，恆生指數報３０４００，跌３９點，主板成交１００﹒１１億元。（ｍｌ）

