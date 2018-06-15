《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人表示，截至５月底
，已下達１４９批中央預算內投資計劃，涉及中央預算內投資５０７７億元（人民幣．下同），
佔全年安排的９４﹒４％。投資主要集中在「三農」建設、保障性安居工程、重大基礎設施建設
、創新驅動和結構調整、「一帶一路」建設和區域協調發展、社會事業和社會治理、節能環保與
生態建設等領域。
下一步，發改委將不斷加強中央預算內投資管理和項目實施監管，盡快形成實物工作量，發
揮好中央預算內投資對優化供給結構的引導帶動作用。
15/06/2018 10:45
【駐京專電】發改委：至５月底已下達投資計劃涉５０７７億人幣
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人表示，截至５月底
，已下達１４９批中央預算內投資計劃，涉及中央預算內投資５０７７億元（人民幣．下同），
佔全年安排的９４﹒４％。投資主要集中在「三農」建設、保障性安居工程、重大基礎設施建設
、創新驅動和結構調整、「一帶一路」建設和區域協調發展、社會事業和社會治理、節能環保與
生態建設等領域。
下一步，發改委將不斷加強中央預算內投資管理和項目實施監管，盡快形成實物工作量，發
揮好中央預算內投資對優化供給結構的引導帶動作用。
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