【駐京專電】發改委：至５月底已下達投資計劃涉５０７７億人幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人表示，截至５月底

，已下達１４９批中央預算內投資計劃，涉及中央預算內投資５０７７億元（人民幣．下同），

佔全年安排的９４﹒４％。投資主要集中在「三農」建設、保障性安居工程、重大基礎設施建設

、創新驅動和結構調整、「一帶一路」建設和區域協調發展、社會事業和社會治理、節能環保與

生態建設等領域。

下一步，發改委將不斷加強中央預算內投資管理和項目實施監管，盡快形成實物工作量，發

揮好中央預算內投資對優化供給結構的引導帶動作用。

