《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年５
月發改委共審批核准固定資產投資項目１６個，其中審批１１個、核准５個，總投資１８０億元
人民幣，主要集中在通信等領域。
另外，她表示，由發改委牽頭會同有關部門編制的《鄉村振興戰略規劃（２０１８－
２０２２年）》，已按程序上報國務院。５月３１日，中共中央政治局召開會議，審議了《規劃
》。下一步，發改委將根據會議要求，對《規劃》進行修改完善後，報請印發實施。
15/06/2018 11:00
【駐京專電】發改委：５月審批固定資產投資項目１６個共１８０億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年５
月發改委共審批核准固定資產投資項目１６個，其中審批１１個、核准５個，總投資１８０億元
人民幣，主要集中在通信等領域。
另外，她表示，由發改委牽頭會同有關部門編制的《鄉村振興戰略規劃（２０１８－
２０２２年）》，已按程序上報國務院。５月３１日，中共中央政治局召開會議，審議了《規劃
》。下一步，發改委將根據會議要求，對《規劃》進行修改完善後，報請印發實施。
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