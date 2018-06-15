《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監主席助理黃煒召開打擊市場黑嘴專項行動的調度推進會，督辦第一批專項執法行動
８宗市場黑嘴相關案件。
會議指，股市黑嘴及其衍生的違法行為擾亂市場秩序，是危害市場健康運行的毒瘤，堅決打
好專項執法行動的攻堅戰對震懾違法行為、維護信息傳播和公平交易秩序具有全局性重要意義。
15/06/2018 16:50
【駐京專電】中證監：打擊市場黑嘴專項行動，督辦８宗相關案件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監主席助理黃煒召開打擊市場黑嘴專項行動的調度推進會，督辦第一批專項執法行動
８宗市場黑嘴相關案件。
會議指，股市黑嘴及其衍生的違法行為擾亂市場秩序，是危害市場健康運行的毒瘤，堅決打
好專項執法行動的攻堅戰對震懾違法行為、維護信息傳播和公平交易秩序具有全局性重要意義。
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