《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監自６月１５日起就修訂《上市公司治理准則》公開徵求意見。
主要修訂內容有：加強對控股股東、實控人及其關聯方的約束；增加機構投資者參與公司治
理有關規定；確立了環境、社會責任和公司治理（ＥＳＧ）信息披露的基本框架。
同時，准則結合實踐發展，對新情況新問題作出規範。包括規範上市公司控股權變動中公司
治理相關問題；對獨立董事強化職權並規範要求；健全上市公司評價與激勵機制；完善信披要求
，增強上市公司透明度。
15/06/2018 16:50
【駐京專電】中證監：就修訂上市公司治理准則公開徵意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會
表示，中證監自６月１５日起就修訂《上市公司治理准則》公開徵求意見。
主要修訂內容有：加強對控股股東、實控人及其關聯方的約束；增加機構投資者參與公司治
理有關規定；確立了環境、社會責任和公司治理（ＥＳＧ）信息披露的基本框架。
同時，准則結合實踐發展，對新情況新問題作出規範。包括規範上市公司控股權變動中公司
治理相關問題；對獨立董事強化職權並規範要求；健全上市公司評價與激勵機制；完善信披要求
，增強上市公司透明度。
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