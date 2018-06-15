《午市前瞻》中港市場銀根收緊，港股料反覆上落三萬點見支持

《經濟通通訊社１５日專訊》美國科技股隔晚（１４日）造好，但道指收市反覆回吐２５點

或０﹒１％，報２５１７５點，是連續第三個交易日回落；標指升０﹒２５％報２７８２點；納

指升０﹒８５％報７７６１點。

騰訊（００７００）今早競價時段升１％，惟未能帶動港股造好，港股低開２９點，在騰訊

仍能維持升勢下，加上內房股及個別科技股造好，港股一度最多倒升７９點，高見３０５１９點

，但滬指急跌近１％，拖累中資金融股表現弱勢，港股難逃跌勢，最終半日走低４０點或

０﹒１３％，報３０３９９點。半日主板成交４５１﹒０２億元。

國指跌５２點或０﹒４４％，報１１８９８點，滬指跌２７點或０﹒９１％，報３０１６點

。



＊騰訊隨美科技股造好，中資航空逆市上升＊



受美國科技帶動下，騰訊半日升０﹒４４％，報４１３﹒８元。瑞聲（０２０１８）漲

１﹒０９％，報１２０﹒７元。舜宇（０２３８２）揚０﹒０６％，報１６５﹒８元。華虹半導

體（０１３４７）一度急升６﹒６％破頂，高見２４﹒２元，惟半日僅升０﹒６６％，報

２２﹒８５元。中芯（００９８１）跌１﹒０５％，報１１﹒３６元。中興通訊（００７６３）

前日（１３日）復牌至今仍未止跌，半日挫４﹒４６％，報１４﹒１４元。

內房股未受滬指急挫拖累，碧桂園（０２００７）升１﹒３６％，報１６﹒３６元，為升幅

最大藍籌。中海外（００６８８）漲０﹒８８％，報２８﹒７５元。華潤置地（０１１０９）揚

０﹒６９％，報２９﹒１５元。萬科（０２２０２）升０﹒９８％，報３１元。

國際油價有所回落，中資航空股逆市上揚，國航（００７５３）首五個月載客量升近９％，

半日抽高２﹒４３％，報１０﹒１元，為升幅最大國指成份股。東航（００６７０）漲

２﹒９３％，報７﹒０３元。南航（０１０５５）走高１﹒１４％，報８﹒９１元。國泰

（００２９３）跌１﹒８８％，報１３﹒６元。



＊汽車股電力股捱沽，五洲復牌急升３１％＊



汽車股全線受壓，長汽（０２３３３）急挫３﹒５９％，報６﹒９８元，為半日表現最差國

指成份股。廣汽（０２２３８）跌２﹒１６％，報８﹒６１元。吉利（００１７５）走低

１﹒０７％，報２３﹒２元。比亞迪（０１２１１）軟１﹒２４％，報５１﹒６５元。

國家能源局此前公布五月發電量按年增近一成，電力股全線偏軟，華潤電力（００８３６）

跌１﹒９１％，報１４﹒９元，為半日表現最差藍籌。華能國際（００９０２）跌３﹒１５％，

報５﹒５４元。華電國際（０１０７１）走低１﹒７１％，報３﹒４４元。中國電力

（０２３８０）下跌０﹒９６％，報２﹒０７元。

其他重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３３％，報７６﹒６５元。港交所

（００３８８）無升跌，報２５５﹒６元。友邦（０１２９９）升０﹒２１％，報７０﹒３元。

中移動（００９４１）現價下跌０﹒７８％，報６９﹒９元。

中資金融股捱沽，建行（００９３９）跌０﹒７６％，報７﹒８１元。工行（０１３９８）

走低０﹒６３％，報６﹒３４元。中行（０３９８８）無升跌，報４﹒１１元。平保

（０２３１８）升０﹒３８％，報７９﹒３５元。國壽（０２６２８）挫１﹒５７％，報

２１﹒９元。

五洲國際（０１３６９）今早復牌澄清報道後，大反擊飆升近３１％，報０﹒０８９元，為

半日升幅最大個股。大地教育（０８４１７）急挫３４﹒６４％，報０﹒１８３元，為跌幅最大

個股。



＊姚浩然：潤啤提價能力高，３７元可買入＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，預料港股會窄幅上落，近期表現

趨向反覆。主要原因是因為中港兩地銀根相對比較緊，一來企業踏入半年結，而本月下旬有多項

大型招股活動，因此銀根被抽緊，影響了市場流動性。他預料暫時大市難有大突破，預計

３１３００點左右見阻力，而支持位則位於３００００點。

姚氏建議，有見於近日外圍科技股表現強勁，預料投資者亦可以吸納本港科技股。另外，消

費股如潤啤（００２９１），由於其提價能力高，而且基本因素好，故建議投資者可待股價回至

３７元附近買入。（ｆｆ、ｔｔ）

