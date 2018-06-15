《美元走勢－羅明立》歐央言論較預期更「鴿」，歐元走勢將轉弱

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒９０ １１０﹒４５ １１０﹒８７

歐元╱美元 １﹒１５７５ １﹒１５４６ １﹒１５６１

英鎊╱美元 １﹒３２５９ １﹒３２２８ １﹒３２３７

美元╱瑞郎 ０﹒９９８３ ０﹒９９６７ ０﹒９９７８

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４６６ ７﹒８４９３



《美元走勢》歐洲央行昨天（１４日）的議息會議後，宣布每月３００億歐元資產購買規模

將持續至今年９月底，１０至１２月的購買規模將減至１５０億歐元，而所有ＱＥ將於１２月底

結束。央行並預期今年到明年夏天前的利率會維持不變，並將利率前景與持續通脹路徑掛勾。央

行亦下調今年ＧＤＰ增長的預測，較今年３年時降低０﹒３％至２﹒１％，而今年兩年的通脹率

則上調至１﹒７％。



雖然市場早預料到歐洲央行會結束ＱＥ，但沒有想到利率會長時間維持不變，言論較市場預

期更加鴿，歐元匯價迅速下跌，錄得兩年來最大的單日跌幅，跌近１﹒１５水平才找到支持。現

時歐元區正面對經濟增長放緩、意大利的政治風波，以及全球貿易關係緊張，令到歐洲央行在利

率政策上更加保守。相反，美國經濟數據強勁，５月的零售銷售按月升０﹒８％，較市場預期的

０﹒４％高一倍，是去年１１月以來最高的升幅。加上美聯儲加息的步伐加快，美歐間的息差將

會擴大，歐元兌美元下午年的走勢將會轉弱，建議中長線造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒５０ １０９﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６２０ １﹒１５００ １﹒１６７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

