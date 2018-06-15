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即市新聞

15/06/2018 15:43

《美元走勢－羅明立》歐央言論較預期更「鴿」，歐元走勢將轉弱

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒９０　　　１１０﹒４５　　　１１０﹒８７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５７５　　　１﹒１５４６　　　１﹒１５６１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２５９　　　１﹒３２２８　　　１﹒３２３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８３　　　０﹒９９６７　　　０﹒９９７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９４　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４９３

　　《美元走勢》歐洲央行昨天（１４日）的議息會議後，宣布每月３００億歐元資產購買規模
將持續至今年９月底，１０至１２月的購買規模將減至１５０億歐元，而所有ＱＥ將於１２月底
結束。央行並預期今年到明年夏天前的利率會維持不變，並將利率前景與持續通脹路徑掛勾。央
行亦下調今年ＧＤＰ增長的預測，較今年３年時降低０﹒３％至２﹒１％，而今年兩年的通脹率
則上調至１﹒７％。
　
　　雖然市場早預料到歐洲央行會結束ＱＥ，但沒有想到利率會長時間維持不變，言論較市場預
期更加鴿，歐元匯價迅速下跌，錄得兩年來最大的單日跌幅，跌近１﹒１５水平才找到支持。現
時歐元區正面對經濟增長放緩、意大利的政治風波，以及全球貿易關係緊張，令到歐洲央行在利
率政策上更加保守。相反，美國經濟數據強勁，５月的零售銷售按月升０﹒８％，較市場預期的
０﹒４％高一倍，是去年１１月以來最高的升幅。加上美聯儲加息的步伐加快，美歐間的息差將
會擴大，歐元兌美元下午年的走勢將會轉弱，建議中長線造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒５０　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１５００　　　１﹒１６７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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