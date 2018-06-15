港銀雙線出擊，雙雙調升港元及美元存息，如集友上調１年港元息０﹒２厘，新息率報
２﹒４５厘，跟信銀國際看齊年息冠全城。
集友同時調升加１年美元息０﹒１９厘至３﹒０９厘，為首間港銀把美元長息加至逾３厘；
亦繼永隆、東亞（０００２３）及建行亞洲等，近期第６間銀行連環出招。
若計及市面所有定存，最高息是信銀國際的３厘息，但存期僅３個月；惟該行亦提供１年息
享２﹒４５厘。而１０多間銀行的長息亦有兩厘或以上的選擇。《香港經濟日報》
15/06/2018 08:27
【美國加息】搶存大戰，３個月港元存息３厘
港銀雙線出擊，雙雙調升港元及美元存息，如集友上調１年港元息０﹒２厘，新息率報
２﹒４５厘，跟信銀國際看齊年息冠全城。
集友同時調升加１年美元息０﹒１９厘至３﹒０９厘，為首間港銀把美元長息加至逾３厘；
亦繼永隆、東亞（０００２３）及建行亞洲等，近期第６間銀行連環出招。
若計及市面所有定存，最高息是信銀國際的３厘息，但存期僅３個月；惟該行亦提供１年息
享２﹒４５厘。而１０多間銀行的長息亦有兩厘或以上的選擇。《香港經濟日報》
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