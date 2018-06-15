【企業盈警】昌利控股（０８０９８）料全年度純利大幅減少

《經濟通通訊社１５日專訊》昌利控股（０８０９８）預期，截至今年３月３１日止年度錄

得擁有人應佔溢利及全面收益總額，將按年大幅減少。

收益減少主要源於配售及包銷佣金收益額減少約１２９０萬元、按公平值計入損益之金融資

產之公平值變動淨收益額減少約９３０萬元、持有至到期投資之減值虧損約１０００萬元；以及

佣金支出減少約４００萬元。

該公司預期業績將於下周四（２１日）刊發。（ｃｌ）

