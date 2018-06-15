《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐上調港元定存利率優惠，６個月定存的年息由高達１﹒６
％調升至高達１﹒８％，１２個月定存的年息由高達１﹒８％調升至高達２％。３個月定存的年
息則由高達１﹒４％調升至高達１﹒６％。同時，該行亦提供高達２﹒２％的１８個月港元定存
利率優惠。有關優惠以新資金１萬港元起計算。
另外，該行亦提供高達２﹒６％的１８個月美元定存利率優惠。３個月、６個月及１２個月
的最高美元定存利率則保持不變，分別為２﹒１％、２﹒３％及２﹒４５％。有關優惠以新資金
２０００美元起計算。（ｃｈ）
15/06/2018 15:04
【美國加息】匯豐上調港元定存息，１８個月定存利率２﹒２％
《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐上調港元定存利率優惠，６個月定存的年息由高達１﹒６
％調升至高達１﹒８％，１２個月定存的年息由高達１﹒８％調升至高達２％。３個月定存的年
息則由高達１﹒４％調升至高達１﹒６％。同時，該行亦提供高達２﹒２％的１８個月港元定存
利率優惠。有關優惠以新資金１萬港元起計算。
另外，該行亦提供高達２﹒６％的１８個月美元定存利率優惠。３個月、６個月及１２個月
的最高美元定存利率則保持不變，分別為２﹒１％、２﹒３％及２﹒４５％。有關優惠以新資金
２０００美元起計算。（ｃｈ）
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