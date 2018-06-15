《經濟通通訊社１５日專訊》阜豐集團（００５４６）發盈警，預料截至６月底止中期溢利
按年明顯減少，主要由於首５個月玉米顆粒及煤炭等原材料成本大幅增加，同時，包括谷氨酸鈉
（味精）在內的主要產品的售價未能相應上調，令有關產品的毛利率明顯下降。（ｃｈ）
15/06/2018 16:40
【企業盈警】阜豐（００５４６）料中期溢利按年明顯減少
《經濟通通訊社１５日專訊》阜豐集團（００５４６）發盈警，預料截至６月底止中期溢利
按年明顯減少，主要由於首５個月玉米顆粒及煤炭等原材料成本大幅增加，同時，包括谷氨酸鈉
（味精）在內的主要產品的售價未能相應上調，令有關產品的毛利率明顯下降。（ｃｈ）
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