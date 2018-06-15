【企業盈喜】精優藥業（８５８）料去年度溢利增加３０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》精優藥業（００８５８）發盈喜，預料截至３月底止年度溢利

按年增加３０００萬元，主要由於可換股債券投資衍生工具部分之公平值變動的虧損減少約

１７００萬元，以及可換股債券投資之實際利息收入增加約１２００萬元所致，而兩者均為非現

金項目。（ｃｈ）

