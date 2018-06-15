【夜期時段】即月期指最新報３０２７３點，升１５點，低水３６點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，升２點，低水４９

點，最新報３０２７３點，升１５點，低水３６點，合約成交９７８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８５４點，升１點，低水１６點，最新報

１１８５２點，跌１點，低水１８點，合約成交５０５張。（ｃｈ）

