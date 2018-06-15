《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，升２點，低水４９
點，最新報３０２７３點，升１５點，低水３６點，合約成交９７８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８５４點，升１點，低水１６點，最新報
１１８５２點，跌１點，低水１８點，合約成交５０５張。（ｃｈ）
15/06/2018 17:47
【夜期時段】即月期指最新報３０２７３點，升１５點，低水３６點
《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，升２點，低水４９
點，最新報３０２７３點，升１５點，低水３６點，合約成交９７８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８５４點，升１點，低水１６點，最新報
１１８５２點，跌１點，低水１８點，合約成交５０５張。（ｃｈ）
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