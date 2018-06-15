【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒５８％，新界兩區樓價齊創新高

《經濟通通訊社１５日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ按周升０﹒５８％至１８２﹒４６點

，為歷史第三高。ＣＣＬ三大整體指數齊升３周，ＣＣＬ累計３周升１﹒５％，ＣＣＬ

Ｍａｓｓ本周報１８５﹒２２點，連創歷史新高，按周升０﹒５０％，而３周累升１﹒５％，

ＣＣＬ（中小型單位）則按周升０﹒５１％至１８３﹒０７點，創歷史新高，累升１﹒３％，當

中ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊創新高，反映大型屋苑細單位表現相對突出。

ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒４６點，按周升０﹒９１％，連續４周企穩於８０點水平。



＊新界東西兩區樓價帶領大市升浪＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界東樓價升勢持續顯著，連續６周創歷史新高

，是自１９９４年有紀錄以來首次出現。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ指數最新按周升０﹒５９％至

１９９﹒３４點，是四區指數中最接近２００點，相信６月底有望升穿２００點高水平。

樓價升浪有擴散的跡象，新界西樓價緊接其後，今周創歷史新高。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ

報１６６﹒７４點，按周升１﹒２８％，升幅為１０周最大，連升２周共１﹒６３％。九龍

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒０５點，按周升０﹒３３％，為歷史第四高。港島ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１８９﹒９５點，２周前創新高後輕微回軟，按周微跌０﹒０３％，為歷史第三高

。今周新界兩區齊創歷史新高，帶領大市展開新一輪升市循環。（ｋｙ）

