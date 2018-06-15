《經濟通通訊社１５日專訊》芭迪貝伊（０８２９７）發盈警，預料截至３月底止年度業績
轉盈為虧，主要由於股份於ＧＥＭ上市而確認非經常性上市開支約９１０萬元，以及停牌期間的
法律及專業費用增加，令行政開支上升。然而，倘撇除非經常性上市開支及非經常性行政開支的
影響，公司去年度應錄得溢利。（ｃｈ）
15/06/2018 18:26
【企業盈警】芭迪貝伊（８２９７）料去年度業績轉虧
《經濟通通訊社１５日專訊》芭迪貝伊（０８２９７）發盈警，預料截至３月底止年度業績
轉盈為虧，主要由於股份於ＧＥＭ上市而確認非經常性上市開支約９１０萬元，以及停牌期間的
法律及專業費用增加，令行政開支上升。然而，倘撇除非經常性上市開支及非經常性行政開支的
影響，公司去年度應錄得溢利。（ｃｈ）
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