【美國加息】宏利：利率趨升增美銀行息差收益，是時候投資銀行股

《環富通基金頻道１５日專訊》美國聯儲局本周宣布加息２５個點子，將聯邦基金利率目標

區間升至１﹒７５％至２﹒００％。宏利資產管理「銀行機會及金融業策略」的投資組合經理認

為，美國利率趨升將有利美國銀行股，尤其是中小型銀行。總括而言，加息料有助推動銀行的淨

利息收益率上升，從而帶來更高收益和盈利。



＊銀行淨利息收益率趨升＊



聯儲局本周一如市場預期宣布加息，今年內料將進一步加息。根據點陣圖顯示，２０１８年

年底聯邦基金利率中位數預測增加０﹒２５個百分點至２﹒４％，意味著聯儲局在２０１８年合

共加息四次。聯儲局新聞稿提及對經濟的評估相當樂觀，表示就業市場健康、家庭開支增加，而

且商業投資增長強勁。該行預期利率將會逐步趨向正常化，估計２０１８年至少會再加息一次，

並在２０１９年加息兩次。總括而言，該行認為聯儲局現時的貨幣政策將繼續有利銀行業。隨著

聯儲局啟動加息周期，貸款利率的上升速度較存款利率快，導致美國銀行業的淨利息收益率上升

，帶來較高的淨利息收益。事實上，淨利息收益率上升的趨勢，一直是推動銀行業盈利增長提升

的主要動力。



＊中小型銀行的大部分收益來自息差收入＊



相對於大型銀行，中小型銀行的息差收入比重一般較高，佔銀行總收入約７０％至８０％。

大型銀行通常擁有較多元化的收益來源，例如投資銀行、資本市場和資產管理等業務，故息差收

入佔總收益比重往往較低，但通常仍超過５０％。

在加息環境下，該行相信這兩類銀行的淨利息收益率將會上升。隨著存款利率的上升步伐最

終開始趕上貸款利率，其後每次加息所帶來的正面影響將逐步減弱。然而，直至目前為止，存款

利率的調整速度仍然落後於加息周期，部分原因是實際存款利率仍然偏低，以及貸存比率低於平

均水平。每家銀行的資產負債表結構各有不同

加息對每家銀行淨利息收益率所造成的影響，將取決於該銀行所持有的特定資產（貸款和證

券）與負債（非利息項目、附息存款及其他融資來源）的存續期和比重。該行認為關鍵在於了解

每家銀行的資產負債表組成結構，檢視其利率風險披露，並與銀行的管理團隊討論利率敏感度，

以了解不同利率環境對個別銀行的淨利息收益率所造成的影響。

因此，在加息環境下仔細挑選銀行將至關重要。該行專注發掘一些發展定位較佳、受惠於現

行加息周期的銀行。另外，在管理投資組合時，該行致力物色可望受惠於較長期主題的銀行，包

括較有利的監管環境和併購活動增加。此外，市帳率與市盈率等估值，亦較歷史平均水平吸引。

在此環境下，該行認為現在是投資銀行股的機會。（ｈｏ）

