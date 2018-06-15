【美國加息】宏利：美國經濟暢旺推高利率，股票在加息環境仍吸引

《環富通基金頻道１５日專訊》美國聯儲局在２０１８年６月１３日（美國時間）宣布加息

２５個點子，聯邦基金利率目標區間升至１﹒７５％至２﹒００％。宏利投資首席投資策略師

Ｐｈｉｌｉｐ Ｐｅｔｕｒｓｓｏｎ認為，美國經濟增長暢旺，加上通脹升溫及失業率偏低，將

於未來兩年帶動利率上升。他指出，美國股票在當前環境下仍具吸引力，但回報可能較歷史平均

水平稍微溫和。



＊通脹升溫和，低失業率推高利率＊



聯邦公開市場委員會一如預期調高基準利率目標區間，屬宏利團隊及市場意料之內。在

２０１８年初，備受關注的「聯儲局點陣圖」顯示當局將於２０１８年加息三次。然而，在過去

數月，該行的團隊和部分市場人士開始預計當局將於本年加息四次。

原因何在？首先，失業率降至２０００年以來的低位３﹒８％；其次，今年以來通脹升幅近

乎每個月都在加快。這兩個原因正好符合聯儲局促進全民就業和維持通脹穩定的雙重目標。一如

預期，點陣圖和聯邦公開市場委員會的聲明均暗示，當局將改為在２０１８年加息四次，並於

２０１９年加息三次。

然而，若加息屬普遍預期之內，是否仍會帶來影響？這問題與一個古老的哲學問題相近：

「假如有大樹在森林中倒下，但附近沒有人聽見，那麼是否會發出聲音？」在當前環境下，答案

為「是」。事實上，聯儲局明確表示加息，意味著美國經濟的增長步伐不但穩定，而且正在加快

，繼而帶動通脹和推低失業率。現時仍未到達聯儲局需要遏抑通脹的階段。

自金融危機以來，聯邦基金利率首度高於聯儲局偏好的通脹指標：核心個人消費開支，這項

指標在４月份錄得１﹒８％５。展望未來，聯儲局暗示最少在２０２０年前，容忍通脹高於

２﹒０％的目標水平，但不應誤解為當局不會在期內加息。

通脹自２０１７年夏季開始趨升。該行認為在２０１８年，美國面對的通脹壓力將會繼續增

加。美國總統特朗普近日為財政刺激措施簽署立法，包括減稅１﹒５萬億美元和１﹒３萬億美元

的開支計劃，進一步推高通脹。然而，在目前的商業周期階段積極擴大財政開支「極不尋常」，

值得關注。過去三個月，勞工市場緊絀和政府擴大財政開支是推動通脹趨升和物價上漲的主要因

素。

聯儲局預測美國經濟繼續走強，國內生產總值穩步增長２﹒８％，略優於較早前預測，而來

年則會稍為減慢至２﹒４％。美國經濟強勢將會持續推低已告緊絀的勞工市場失業率：預期失業

率將由現時的３﹒８％，跌至２０１９年的３﹒６％。



＊股票在加息環境仍屬吸引＊



不過，投資者宜注視議息會議訊息的影響。該行相信通脹和利率將會持續趨升，預計美國十

年期國庫債券孳息將恢復上行趨勢，升至接近３﹒２５％，甚至更高水平。聯儲局將繼續推高短

債孳息，於２０１８年進一步上升５０個點子，並於２０１９年升７５個點子。基於上述因素，

該行預期孳息曲線持續走平，而固定收益回報將遠較過去數年溫和。

股票市場方面，加息不會對投資組合回報帶來太大影響，但始終會構成阻力。預料通脹和利

率上升將使美股市盈率受壓，但盈利增長強勁可抵銷有關影響，因此該行預期美股在來年錄得正

回報，但可能略較歷史平均溫和。

總括而言，雖然該行繼續建議投資者審慎部署、勿忘防守，但目前環境具備條件增持股票，

可能是較佳的配置，以取得潛在回報。（ｈｏ）

