《環球趨勢－黃耀宗》中國互聯網消費潛力具大

《環球趨勢》文章開首前，在此先感謝各界支持，令《ＥＴＦ實戰策略》自２月出版後，短

短４個月已經加印至第三版；祝大家投資旗開得勝！

過去數月中美貿易緊張關係逐漸緩和，中興通訊（００７６３）與美國達成和解協議後，於

６月１３日復牌；但是，細心留意的投資者或察覺到不少「中國新經濟概念」股份早前已現見底

回升的走勢，如美國上市的阿里巴巴股價較早前更創新高。因此，筆者今次為大家帶來一隻於本

年４月１０日上市的中金金瑞ＣＳＩ中國互聯網指數ＥＴＦ（０３１８６）。

此ＥＴＦ主要投資在美國及香港上市並具中國互聯網及相關業務的公司，當中企業包括耳熟

能詳的騰訊（００７００）、阿里巴巴（ＢＡＢＡ）、百度（ＢＩＤＵ）、好未來（ＴＡＬ）、

微博（ＷＢ）及閱文（００７７２）等…它們都是提供類似如Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ及

Ｆａｃｅｂｏｏｋ等互聯網服務，藉此捕捉中國中產消費升級的機遇。另一方面，此ＥＴＦ沒有

包含科技硬體企業，這與常見的中國科技指數是其中一大分別，即ＥＴＦ持倉主要集中於互聯網

及相關服務公司。

截至執筆時，ＥＴＦ當中的科技、非必需消費品、金融及工業行業分布為６３﹒６％、

２９﹒５％、３﹒６％及３﹒３％；而當中包括５１﹒１％大型股、４２﹒０％中型股及

６﹒９％為小型股。

中國互聯網消息日益增長，市場已不能忽視其增長潛力，數據顯示︰

１）２０１７年中國網絡零售銷售總額較２０１６年增長３２﹒２％，達１﹒１４萬億美元，而

美國則為８６９０億美元，顯示中國內地對於網絡零售的發展空間潛力不俗。

２）於２０１７年，中國網絡購物佔整國內體零售額的１９﹒６％。

３）美國的互聯網人口約２﹒８７億人，普及率達８８﹒５％；另一邊廂，中國的互聯網滲透率

僅為５２﹒２％，但相關人口已達到７﹒２１億人，潛在空間具大。

從以上數字可見，中國互聯網消費力量已走進世界尖端行列，值得長期看好相關行業。

技術分析方面，中證海外中國互聯網指數雖日線圖呈超買，並受制早前高位阻力；惟周線圖

現「多頭排列」利好走勢，宜逢低吸納。《晉裕環球投資研究部首席投資策略師 黃耀宗》

