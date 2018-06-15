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即市新聞

15/06/2018 10:22

《積金有道－劉家怡》三招添退休保障

　　《積金有道》在香港，不少市民對退休都抱著隨遇而安的態度。但面對人口老化的問題，我
們總不能繼續視而不見。退休若要活得精彩及有較好的生活質素，就需要積極準備，大家不妨參
考以下三大招式，好好建構自己的退休生活保障。

＊第一招：管理好強積金帳戶＊

　　退休財務上要有保障，最簡單的起步點，可從定期檢視強積金帳戶入手，最少每半年檢視一
次。倘收到強積金結算書時，大家切勿置之不理，透過定期檢視以掌握自己的強積金投資狀況等
，這樣才能知道回報是否合符個人的退休目標。每當人生階段出現轉變時，也是合適時機作出檢
討，因不同人生階段都有不同的風險承受能力及投資需要。
　　成員除了定期檢視和懂得適時調配，另一項管理方法就是整合帳戶。打工仔轉工其實很平常
，但隨著轉工次數增加，所擁有的強積金個人帳戶會越來越多，這時候便應考慮進行整合，才能
更加集中、省時和方便地進行管理，讓自己的投資組合狀況更一目了然。

＊第二招：作額外自願性供款＊

　　強積金制度推行至今逾１７年，隨著強積金規模越來越大，市民平均也累積到一定的金額，
但仍未必足夠退休後的生活所需。現時強積金僱員強制性供款上限為１５００港元，對不少上班
族來說，其實仍有不少空間可作「自願性供款」，為未來退休作更好準備。若每月作多一點點額
外供款，經過長年累積及複息效應，將可為退休帶來多一份額外保障。
　　事實上，強積金自願性供款有著不少優勢：強積金成分基金的投資項目均需要符合嚴格的投
資限制及規管，對成員的投資有一定保障；轉換基金方面大多數也不涉及費用，大家有需要調配
時也少一分顧慮。另外，政府擬為成員所作的自願供款提供稅務優惠，屆時大家可以好好利用這
個投資工具，為自己的未來退休儲備作額外儲蓄！

＊第三招：參與可攜式自選醫療保障＊

　　隨著年紀漸長，患病的機會亦隨之增加，醫療保障在退休規劃中亦是必不可少的一環。很多
在職僱員認為已有公司醫療保險，便毋須另購一份醫療保險，但其實不少公司所提供的團體醫療
保險，往往只在在職時提供有限保障，退休後難免會面對醫療保障缺口。
　　目前市面有些保險公司為僱員提供可攜式自選醫療保障，這類計劃入場門檻低，除可為在職
僱員提供更全面保障，彌補團體醫療保障不足。而且若在職時購買，計劃保證受保，毋須健康審
查，還有一點就是其「可攜性」，即計劃保障範圍可延伸至離職及退休的保障真空期，作為一種
防守部署，實屬不俗之選。《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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