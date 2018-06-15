滬指險守三千，港股挫１３０點收３０３０９連跌三日，成交增加

《經濟通通訊社１５日專訊》美國科技股隔晚（１４日）造好，納指再創新高，但道指反覆

回吐２５點，連續第三個交易日回落。港股今早窄幅低開２９點，重磅股普遍靠穩，內房股及個

別科技股造好，港股一度最多倒升７９點，高見３０５１９點。但滬指急跌近１％，三千關告急

，市場憂慮美國即將公布對華產品徵稅清單，拖累中資金融股表現疲軟，港股尾市跌幅更擴大，

一度見３０２５９創出本月低位，最終收跌１３０點或０﹒４３％，報３０３０９點，連挫三日

累跌７９３點或２﹒５５％。全日主板成交１１３２﹒３５億元增加１７﹒８３％。

國指跌８０點或０﹒６７％，報１１８７０點。滬指跌２２點或０﹒７３１％，報３０４４

點，低見３００８點，險守三千點。



＊重磅股靠穩中興未止跌，體育股澄清造假惟仍走低＊



重磅股方面，受美國科技股強勢帶動下，騰訊（００７００）全日大部分時間錄升幅，但尾

市倒跌，最終收市微跌０﹒４９％，報４１０元。匯控（００００５）收跌０﹒０７％，報

７６﹒３５元。友邦（０１２９９）亦軟０﹒７８％，報６９﹒６元。

中興通訊（００７６３）前日（１３日）復牌至今仍未止跌，今日插１１﹒４９％，收報

１３﹒１元，是自２０１７年３月以來低位。

內地體育用品公司遭沽空機構狙擊，３６１度（０１３６１）、特步（０１３６８）及安踏

（０２０２０）發澄清指報告有誤導，仍然難擋走低頹勢。３６１度與特步分別再急瀉５﹒１２

％及３﹒０１％，收報２﹒４１元及５﹒４８元；安踏（０２０２０）則再跌４﹒７６％，收報

４３元，低見４０﹒６５元，為兩個月最低。



＊機械股內房股獲唱好，重汽破頂碧桂園中海外走高＊



重機械股方面，重汽（０３８０８）獲招銀國際升目標，漲逾６﹒９４％，收報１３﹒２６

元，盤中高見１３﹒６元破頂。以上市新高計，該股於５月至今已累飆４６﹒８７％。其他機械

設備股方面，龍工（０３３３９）漲逾６﹒７５％，收報４﹒２７元，盤中高見４﹒３２元，創

逾７年新高。

華潤電力（００８３６）末期息７５仙今日除淨，股價收跌３﹒０９％，報１４﹒７２元，

為跌幅最大恆指成分股。九龍倉置業（０１９９７）逆市升２﹒２７％收６０﹒８元，為升幅最

大恆指成分股。

內房股獲野村唱好，碧桂園（０２００７）與中海外（００６８８）列為行內首選，前者升

０﹒３７％報１６﹒２０元，後者漲０﹒５３％報２８﹒６５元。萬科（０２２０２）升

０﹒４９％報３０﹒８５元。潤地（０１１０９）揚０﹒１７％，報２９元。

五洲國際（０１３６９）今早復牌澄清報道後，大反擊飆升近２５％，報０﹒０８５元，為

今日升幅最大個股。

大地教育（０８４１７）昨日急跌逾２５％，今日再挫３３﹒２１％報０﹒１８７元，為全

日跌幅最大個股。

匯付天下（０１８０６）今日首掛牌，表現不佳，報６﹒６２元，較招股價７﹒５元「潛水

」１１﹒７３％。（ｋｚ）

