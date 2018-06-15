《鍾之日記》貿易陰霾重現，Ａ場險守三千

《鍾之日記》６月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰重現陰霾，美國將按原計劃向總值５００億美元中國商品加徵關稅，重點針對科

技產品領域，加上有傳美國共和黨議員仍未與白宮就「放生」中興達致共識。祖國股市在端午節

假期前，信心渙散大出逃，滬綜指一度逼近３０００大關，香江魚缸亦受累收跌。

美國官員透露，總統特朗普已決定批准對價值５００億美元的中國輸美商品加徵２５％的關

稅，美國時間周五正式宣布。中國外交部發言人耿爽即時反擊指，如果美國損害利益，中國將迅

速回應保護自己，而月初中美經貿磋商後，中方發表的聲明已明確，如果美方出台包括加徵關稅

在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。



＊Ａ場創逾２０個月新低＊



貿易戰憂慮升級，５月多項經濟數據均遜預期，顯示經濟在內外交困之下存在下行風險。即

使人民銀行今日出動三招穩定流動性，包括中央國庫現金定期１０００億元（人民幣．下同）、

發放抵押補充貸款（ＰＳＬ）６０５億元、１０００億元逆回購操作，金融股出力護盤，Ａ場亦

難逃一跌，滬綜指午後曾經見過最低３００８點，創２０１６年９月底以來最低，最終收報

３０２１﹒９點，為逾２０個月新低，跌０﹒７３％，連跌三日。成交急增１２％至３５６２億

元。滬綜指全周挫１﹒５％，連跌四個星期，累挫５﹒４％。



＊港股連挫三日＊



港股今早窄幅低開２９點，重磅股普遍靠穩，內房股及個別科技股造好，港股一度最多倒升

７９點，高見３０５１９點。但滬指急跌近１％，三千關告急，港股尾市跌幅更擴大，一度見

３０２５９創出本月低位，最終收跌１３０點或０﹒４３％，報３０３０９點，連挫三日累跌

７９３點或２﹒５５％。全日主板成交１１３２﹒３５億港元增１８％。



＊中興仍有難關未過，Ｈ股再狠挫逾一成＊



中興通訊（００７６３）因違反協議遭美國實施制裁，事件有望以罰款及更換董事層解決，

公司早前發通告，控股股東提名了新董事名單。據內地傳媒報道，董事長人選將會「空降」，而

總裁人員或由內部產生，以諸為民當選的機會較大。不過中美兩國貿易關係劍拔弩張，令中興和

解出現變數，美國兩大黨議員均不支持減輕對中興的懲罰，外電引述白宮立法事務主管稱，總統

特朗普將於下周會見參議院議員尋求共識。

今日是中興通訊復牌第三個交易日，Ａ股無意外再次錄得一字跌停，至２２﹒８２元，至於

Ｈ股在上日股價靠穩後，今日再急挫１１﹒５％，報１３﹒１港元，相較於中興停牌前的

２５﹒６港元，股價已蒸發五成。



＊上月內地７０大中城市樓價普升，內房股個別發展＊



路透根據國家統計局公布數據測算，今年５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年升

４﹒７％，連漲３２個月，漲幅與上月持平。雖然上月４０多個城市推出了調控政策，以防止房

價明顯過快上漲，但在５月內錄得樓價環比下降的熱點城市只有５個，相反上漲的更多增１個至

９個。

另外，中金公司指現時內地房產股的ＡＨ股估值正處於歷史較低水平，加上受惠於一二線城

市推盤量大幅提升、全國商品房銷售面積提升，料現時的調整會為行業龍頭帶來買入機會，其中

港股首選中海外（００６８８）；野村亦發報告唱好中海外及碧桂園（０２００７），兩股今日

逆市企穩，分別升０﹒５％及０﹒４％。

其餘內房股今日個別發展，新城發展控股（０１０３０）獲主席增持後持續強勢，今日收報

７﹒７３元升３﹒３％，萬科（０２２０２）升０﹒５％；相反，融創（０１９１８）跌１％，

中國恆大（０３３３３）跌０﹒７％，龍湖地產（００９６０）跌２﹒４％，龍光地產

（０３３８０）跌１﹒２％。



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