《經濟通通訊社１５日專訊》上交所總經理蔣鋒在第十屆陸家嘴論壇上表示，上交所將與「
一帶一路」沿線交易所及資本市場相關各方進一步加強合作，共同實現「一帶一路」沿線資本市
場開放包容、互利共贏的局面，更好地服務「一帶一路」建設。
蔣鋒透露，上交所目前開展的相關工作，主要包括加強與沿線國家資本市場的交流、開展與
沿線國家交易所的深度合作；積極推動沿線國家企業在上交所發行熊貓債券。（ｂｉ）
15/06/2018 10:28
【陸家嘴論壇】上交所：積極推動一帶一路沿線國家企業發行熊貓債
《經濟通通訊社１５日專訊》上交所總經理蔣鋒在第十屆陸家嘴論壇上表示，上交所將與「
一帶一路」沿線交易所及資本市場相關各方進一步加強合作，共同實現「一帶一路」沿線資本市
場開放包容、互利共贏的局面，更好地服務「一帶一路」建設。
蔣鋒透露，上交所目前開展的相關工作，主要包括加強與沿線國家資本市場的交流、開展與
沿線國家交易所的深度合作；積極推動沿線國家企業在上交所發行熊貓債券。（ｂｉ）
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