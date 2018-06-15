【陸家嘴論壇】上交所：積極推動一帶一路沿線國家企業發行熊貓債

《經濟通通訊社１５日專訊》上交所總經理蔣鋒在第十屆陸家嘴論壇上表示，上交所將與「

一帶一路」沿線交易所及資本市場相關各方進一步加強合作，共同實現「一帶一路」沿線資本市

場開放包容、互利共贏的局面，更好地服務「一帶一路」建設。

蔣鋒透露，上交所目前開展的相關工作，主要包括加強與沿線國家資本市場的交流、開展與

沿線國家交易所的深度合作；積極推動沿線國家企業在上交所發行熊貓債券。（ｂｉ）

