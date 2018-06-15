【北京特寫】太陽能快遞車增運力，京東黑科技助攻６１８

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》在電商的江湖，每個大佬都至少有一手獨

門絕技。而京東的絕技，可以說是物流。

江湖上流傳著這一句話：「不怕淘寶雙１１打折狠，就怕京東６１８科技黑！」６月１８日

將至，又是一次場大型購物狂歡節日。６１８是京東的店慶日，最近幾年又變成了網購狂歡日，

６１８跟淘寶的雙１１一樣，都是在傳統零售業相對淡季的時候打折「造節」。

凡是購物節，秒殺、優惠券這些換湯不換藥的促銷套路少不了。除了促銷，京東今年似乎更

想借機推一推自己的黑科技 「無人」軍團，包括無人倉庫、無人機、無人超市、無人配送車

，以及的上月新推出的無人重型卡車……唯一「有人」的，就是快遞機器人，而且，這個機器人

已經開始量產了。從無人貨倉開始，京東似乎「沉迷」於做黑科技不能自拔。

俗語有雲，三軍未動，糧草先行，打仗之前要先備好武器是常識沒錯。電商之間的軍備競賽

，似乎從未停止過。在上月舉行的ＪＤ ＣＵＢＥ大會上，京東展示了：無人大飛機、無人重卡

、無人餐廳、ＡＲ試衣鏡和化妝鏡、智能冰箱。讓人不禁有点疑惑，京東，到底是什麼時候開始

，從一家電商平台搖身一變成為科技公司？



＊太陽能快遞車增加每天４０件貨物派送能力＊



除了「無人」系列，前幾天，京東老闆劉強東很興奮的在社交媒體上宣布新裝備 太陽能

快遞車。京東的快遞車頂裝上了漢能的太陽能發電板。「物流的兄弟們持續在清流計劃（綠色物

流）上創新，今天又推出了太陽能快遞車！一年可以減少一萬噸的碳排放！確實給力！」

目前，首批５０輛太陽能智慧配送車已交付京東物流使用，將計劃投入近期６１８北京部分

地區的日常配送。該車可提升配送車輛續航能力５０％，適用範圍大概在２０公里左右，並有效

防止電池過度放電，提高電池使用壽命，至少增加每天４０件貨物的派送能力。

裝在京東智慧配送車上的太陽能薄膜不只能發電，還搭載了互聯網智能中控系統。可查看倒

車影像、為手機充電、防盜系統、一鍵啟動、路徑規劃，可以說是一物多用。最高興的人莫過於

快遞小哥們，工作多勞多得，增加派送包裹的數量，不就等於變相加薪？

不過，很多消費者的反應和記者一樣有點疑惑，目前，快遞車頂不時擺滿了貨，有的是因為

貨物太大，車箱放不下，有的是因為貨物太多，堆在車頂，像６１８這種日子，車頂擺滿貨物絕

對是常態。那太陽能快遞車能充上電嗎？另外，首批５０輛太陽能快遞車數量實在有點少，記者

在街上特地留意搜索，東二環至三環的繁榮地區，京東大部分快遞車剛換了新車，但是，沒有找

到一輛車頂上是裝有太陽能發電板，如果真要一年要減少一萬噸碳排放，京東看來要加快在車上

裝太陽能發電板的步伐。



＊物流業最近掀起了一股「太陽能」熱潮＊



光伏行業在跨界，其實除了京東以外，一些快遞公司已在在快遞車裝上了漢能太陽能發電板

，增加派送能力。早在去年底，漢能就已經與順豐合作，在快遞車上進行太陽能發電板安裝測試

。今年３月，順豐表示，今年準備投入８０００餘輛新能源車，比去年增加近２４０％。難怪順

豐小哥顯得很興奮，之前快遞車一天至少要充一次電，有時中午還要再換一次電瓶，裝上太陽能

發電板之後，有時候連晚上都不用充電。

除了內地，太陽能薄膜技術組件早已在歐洲的物流公司的快遞車上使用。國際物流巨頭ＤＨ

Ｌ已經在其部分物流車上使用了漢能的太陽能薄膜組件，看來﹐「太陽能化」很有可能是未來物

流業的發展趨勢。

