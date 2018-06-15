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15/06/2018 18:56

【擴大開放】國務院：支持外資參與地方債承銷，放寬交運煤炭准入

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國務院發布通知稱，將大幅度放寬外資市場准入，提升投資自
由化水平。７月１日前修訂出台全國和自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）
；並通過放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作
領域等穩步擴大金融業開放。

＊推進原油期貨市場建設，支持外資金融機構參與地方債承銷＊

　　國務院關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知指出，中國利用外資面臨
新形勢新挑戰，要實行高水平投資自由化便利化政策，對標國際先進水平，營造更加公平透明便
利、更有吸引力的投資環境，保持中國全球外商投資主要目的地地位，進一步促進外商投資穩定
增長。
　　通知指，要建立健全公開透明、操作便利、風險可控的合格境外投資者制度，吸引更多境外
長期資金投資境內資本市場。要大力推進原油期貨市場建設，積極推進鐵礦石等期貨品種引入境
外交易者參與交易。通知並稱，支持符合條件的境內企業到境外上市，穩妥有序推進在境外上市
公司的未上市股份在境外市場上市流通；支持外資金融機構更多地參與地方政府債券承銷。

＊取消或放寬交運、農業及煤炭等領域外資准入＊

　　同時，持續推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放。取消或放寬交通運輸、商貿
物流、專業服務等領域外資准入限制；加大自由貿易試驗區範圍內電信、文化、旅遊等領域對外
開放壓力測試力度；取消或放寬種業等農業領域，煤炭、非金屬礦等採礦業領域，汽車、船舶、
飛機等製造業領域外資准入限制。
　　此外，通知在提升投資便利化水平、提升引資質量和水平、提升投資保護水平，打造高標準
投資環境和引導外資投向中西部等地區等方面亦做出明確安排。（ｂｉ）

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