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15/06/2018 08:44

【貿易開戰】中國商務部研究員：預計中國立刻對等報復美關稅措施

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普據報批准對中國商品徵稅，修正版徵稅清單將
於今日出台。外電引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育指，如果特朗普批准對
約５００億美元中國產品加徵關稅，預計中國將立刻對等報復。
　　另外，據《華爾街日報》引述中國官員報道指，中國憎恨單邊行動，如果美國對中國商品加
徵關稅，中國將立即採取關稅行動予以報復。
　　報道指特朗普已批准對約５００億美元中國產品加徵關稅，將被加徵關稅的產品與初步清單
大致一樣，將重點打擊科技領域。（ｋｌ）

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