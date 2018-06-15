【貿易開戰】中國商務部研究員：預計中國立刻對等報復美關稅措施

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普據報批准對中國商品徵稅，修正版徵稅清單將

於今日出台。外電引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育指，如果特朗普批准對

約５００億美元中國產品加徵關稅，預計中國將立刻對等報復。

另外，據《華爾街日報》引述中國官員報道指，中國憎恨單邊行動，如果美國對中國商品加

徵關稅，中國將立即採取關稅行動予以報復。

報道指特朗普已批准對約５００億美元中國產品加徵關稅，將被加徵關稅的產品與初步清單

大致一樣，將重點打擊科技領域。（ｋｌ）

