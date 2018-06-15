【小米上市】中證監反饋小米ＣＤＲ，圍繞經營規範等提逾８０問題

《經濟通通訊社１５日專訊》小米集團上日（１４日）披露招股書更新文件，同日中證監亦

披露對小米中國存託憑證（ＣＤＲ）申請的反饋意見，文件長達３０頁，當中提出逾８０個問題

。

中證監在上星期四（７日）受理小米發行ＣＤＲ的申請，今個星期二（１２日）首次作出反

饋，星期四（１４日）再更新預披露，速度相當快。不過，有投行人士認為，反饋意見反映中證

監依法全面從嚴監管的態度未變，發行審核要求依然是十分嚴格的。

在中證監對小米ＣＤＲ申請的反饋意見中，長達３０頁，共計２﹒４萬字，設有８４個大問

，而每一個大問中亦有多個小問，主要圍繞公司的經營規範性方面。

第一條指公司尚未獲得部分互聯網經營資質，要求小米補充披露當中是否屬於重大違法違規

行為等。小米回應稱，遊戲、在線閱讀、視頻、新聞等業務的相關資質缺失均不構成重大違法違

規。

第二條則針對同業競爭，小米實控人雷軍在預披露更新文件中進一步明確對避免同業競爭的

承諾。



＊ＣＤＲ融資額度或逾５６億美元＊



另外，小米在招股書更新文件中指，ＣＤＲ發行按與港股孰低的原則定價。據《上海證券報

》引述券商人士指，監管部門近日召開了專題會議，對詢價機構審慎和專業報價作出了提示和安

排。有關部門要求未來參與詢價的機構都要出具研究報告，並向監管部門報送，內容包括報價考

慮的主要因素、估值方法、估值模型、估值結論等內容，監管部門會視報告專業性、估值合理性

、決策程序合法合規性等進行考核。

小米亦指，ＣＤＲ的發行量佔總股本最少７％。業內人士認為，如果以各大機構分析師給予

的超過８００億美元市值計算，ＣＤＲ融資額度可能將超過５６億美元。

目前，小米港股ＩＰＯ的承銷商，即中信里昂、高盛及摩根士丹利對小米的估值仍然不一。

當中，以中信里昂看得最高，認為小米的估值為８００億至９００億美元；摩根士丹利則看得最

淡，認為小米的估值介乎６５２億至８４８億美元；而高盛分析師認為小米的市值介乎７００億

美元至８６０億美元。（ｋｌ）

