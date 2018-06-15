【擁抱新經濟】中證監警示新經濟公司高估值泡沫，需考核詢價對象

《經濟通通訊社１５日專訊》據《證券日報》報道，中證監發行部相關負責人表示，近期港

股新上市的平安好醫生，上市次日便跌破發行價，此前上市的眾安在線（０６０６０）、閱文集

團（００７７２）、易鑫集團（０２８５８）、雷蛇（０１３３７）等新經濟公司，在短短幾個

月內比上市初期高點大幅下跌，部分甚至跌破發行價，這種情形與發行時火爆的認購場景形成鮮

明對比，引起投資者對新經濟公司高估值泡沫的擔憂，也敲響了警鍾。

負責人又表示，在後續的創新試點企業發行過程中，證監會將要求參與詢價的專業機構投資

者必須出具研究報告，並通過主承銷商向監管部門報送，證監會機構部和證券業協會將對相關詢

價對象進行檢查考核。



＊監管部門對網下機構投資者參與詢價進行檢查考核＊



中證監已就《證券發行與承銷管理辦法》相關條款進行調整，目前已結束公開徵求意見，很

快會發布。機構詢價對象要提高站位，發揮在創新企業發行定價中的正面引導作用。機構參與試

點創新企業詢價須報送估值報告。監管部門將對網下機構投資者參與詢價的情況進行檢查考核。

專業投資者需要深刻認識自身在ＩＰＯ詢價制度中的角色定位，不能僅考慮自身的個體利益，更

要承擔詢價制度賦予的市場責任，顧全市場穩定的大局。（ｂｉ）

