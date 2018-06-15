【三千勢危】貿易戰憂慮升級，滬綜指半日跌近１％盤中創近兩年低

《經濟通通訊社１５日專訊》美國上月底預告會於今日公布對華產品徵稅清單，據報美國總

統特朗著已批准，徵稅商品總值５００億美元，產品種類則由１３００種縮減到８００至９００

種。中美貿易戰憂慮再升級，加上５月多項經濟數據均遜預期，顯示內地經濟在內外交困之下存

下行風險。人民銀行今日出動三招釋放流動性，合計放水逾２５００億元（人民幣．下同），但

仍無力救市，滬深股市急跌，滬綜指逼近三千大關。

滬綜指低開後反覆向下，臨近半日收市跌勢顯著加劇，一度低見３０１０點，創２０１６年

９月底以來新低，當時低位見２９９３點，半日收報３０１６﹒５７點，跌０﹒９１％，深成指

跌１﹒５％，創業板跌１﹒９％。大跌市之下，兩市成交急增，半日成交額達２１７４億元，較

上日（１４日）半日大增逾２３％。

兩市一共有逾２９００隻股份向下，佔總Ａ股數量逾８３％，當中跌停的股份有近５０隻。



＊科技股捱沽，銀行保險撐市無功＊



美國對華產品徵稅清單矛頭直指科技股，電腦設備及通信設備股捱沽。中興

（深：００００６３）復牌第三日再跌停，波導股份（滬：６００１３０）及中威電子

（深：３００２７０）亦跌停，浪潮信息（深：０００９７７）挫８％。

人行三招放水呵護流動性，四大行全線升，建行（滬：６０１９３９）及工行

（滬：６０１３９８）均升１％；太保（滬：６０１６０１）升近１％，平保

（滬：６０１３１８）亦升０﹒４％。

內地５月７０大中城市樓價普遍上升，金地（滬：６００３８３）漲３％，招商蛇口

（深：００１９７９）及保利（滬：６０００４８）升２％，萬科（深：０００００２）升近１

％。（ｋｌ）

