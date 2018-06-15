《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌幅略擴至１﹒０１％，報
３０１３﹒３７點，滬深３００指數跌０﹒７７％，深成指跌１﹒６１％，中小創新指跌
２﹒５６％，創業板跌１﹒９８％。
上海Ｂ股跌１﹒５１％，深圳Ｂ股跌１﹒２７％。（ｋｌ）
15/06/2018 13:03
【三千勢危】滬綜指午後跌１％報３０１３點，深成指跌１﹒６１％
《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌幅略擴至１﹒０１％，報
３０１３﹒３７點，滬深３００指數跌０﹒７７％，深成指跌１﹒６１％，中小創新指跌
２﹒５６％，創業板跌１﹒９８％。
上海Ｂ股跌１﹒５１％，深圳Ｂ股跌１﹒２７％。（ｋｌ）
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