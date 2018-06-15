  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2018 13:03

【三千勢危】滬綜指午後跌１％報３０１３點，深成指跌１﹒６１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌幅略擴至１﹒０１％，報
３０１３﹒３７點，滬深３００指數跌０﹒７７％，深成指跌１﹒６１％，中小創新指跌
２﹒５６％，創業板跌１﹒９８％。
　　上海Ｂ股跌１﹒５１％，深圳Ｂ股跌１﹒２７％。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
專訪15/06/2018
眾安在線：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性
國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】新港城中心 x TAMIYA 鋁製金屬水樽

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN