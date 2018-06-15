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即市新聞

15/06/2018 15:06

【三千勢危】滬綜指收跌０﹒７％逾２０個月新低，銀行護盤守三千

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國早前預告會於今日公布對華產品徵稅清單，據報美國總統
特朗普已批准向總值５００億美元的中國產品徵稅，清單快將公布，產品種類則由１３００種縮
減到８００至９００種。中美貿易戰憂慮再升級，加上日前公布的多項５月經濟數據均遜預期，
顯示內地經濟在內外交困之下存在下行風險。人民銀行今日出動三招釋放流動性，合計放水逾
２５００億元（人民幣．下同），但端午節假期前夕，市場氣氛低迷，滬深股市急跌，滬綜指一
度逼近三千點大關。
　　滬綜指低開後反覆向下，午後曾經見過最低３００８點，創２０１６年９月底以來最低，當
時低位見２９９３點，最終收報３０２１﹒９點，為逾２０個月新低，跌０﹒７３％，連跌三日
，深成指跌１﹒４％，創業板跌１﹒９％。大跌市之下，兩市成交急增，全日成交額達
３５６２億元，較上日（１４日）增加１２％。
　　兩市一共有逾２７００隻股份向下，佔總Ａ股數量近８０％，當中跌停的股份有逾７０隻。

＊滬綜指連跌四星期＊

　　內地股市近日已受債務違約風險增加困擾，今個星期更迎來數據周，惟無論信貸或投資表現
均遜預期，即使人民銀行意外未有跟隨美國聯儲局加息而調高公開市場逆回購利率，但仍無法扭
轉滬綜指跌勢，加上美國即將公布對華產品徵稅清單，內憂外患交織之下，滬綜指全周挫
１﹒５％，連跌四個星期，累挫５﹒４％。

＊科技、５Ｇ概念股捱沽＊

　　美國對華產品徵稅清單矛頭直指科技股，電腦設備及通信設備股捱沽。中興
（深：００００６３）復牌第三日再跌停，波導股份（滬：６００１３０）及中威電子
（深：３００２７０）亦跌停，浪潮信息（深：０００９７７）挫近８％。
　　５Ｇ業務上游發展亦受影響，宜通世紀（深：３００３１０）及東方通信
（滬：６００７７６）均挫５％。

＊銀行保險發力撐市＊

　　人行三招放水呵護流動性，四大行全線升，建行（滬：６０１９３９）及工行
（滬：６０１３９８）均升逾１％，中行（滬：６０１９８８）及農行（滬：６０１２８８）分
別升０﹒５％及０﹒６％。
　　國壽（滬：６０１６２８）、太保（滬：６０１６０１）及平保
（滬：６０１３１８）升０﹒３％－０﹒５％。
　　石油股亦出動救市，中石化（滬：６０００２８）及中石油（滬：６０１８５７）升
０﹒１％－０﹒５％。
　　內地５月７０大中城市樓價普遍上升，金地（滬：６００３８３）漲３％，保利
（滬：６０００４８）、萬科（深：０００００２）及招商蛇口（深：００１９７９）均升約２
％。
　　內地夏季煤炭供應偏緊支撐煤價水平，三大煤企全線升１％。（ｋｌ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數

　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（％）　　　　　（億元人民幣）
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３７５３﹒４３　　　－０﹒５３　

　　　上證綜合指數　　　　３０２１﹒９０　　　－０﹒７３　　　　１６２２﹒００
　　　深證綜合指數　　　　１６９１﹒６５　　　－１﹒７６　　　　１９４０﹒００

　　　上證Ｂ股指數　　　　　３０３﹒２７　　　－１﹒４１　　　　　　　２﹒７０
　　　深證Ｂ股指數　　　　１１１３﹒９３　　　－１﹒１９　　　　　　　１﹒３３

　　　上證１８０指數　　　８０８９﹒７７　　　－０﹒３４
　　　上證３８０指數　　　５０４２﹒４０　　　－１﹒７８

　　　深證成份指數　　　　９９４３﹒１３　　　－１﹒４０
　　　中小創新指數　　　　１９７２﹒４８　　　－２﹒３５
　　　深圳創業板指數　　　１６４１﹒６６　　　－１﹒８９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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