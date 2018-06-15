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即市新聞

15/06/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國智能技術後發先至

　　《神州縱橫》最近中美貿易紛爭美方針對的主要是高新科技產業及其產品，顯示真正感受到
中國的競爭威脅。事實上中國十分重視顛覆性科技的開發應用，這類技術的成功推廣將帶來根本
性巨變，而非小打小鬧的漸進式轉變。這也是中國可很快地由落後變領先的捷經，並帶來震撼性
效果。
　
＊人工智能成發展熱點＊
　
　　當前其中一個急速升溫的是人工智能（ＡＩ）技術。這不單引發了相關的研發、軟硬件生產
及應用服務等行業快速擴張，當結合數據信息技術如互聯網、大數據、雲計算及區域塊之後，將
可對幾乎所有行業帶來翻天覆地的根本性巨變，無論是第一、二及三產業的業務都不能避免。
ＡＩ浪潮帶來巨大威力的首先是自動化：出現了無人工廠、無人商店及無人貨場等，即使在還有
人的地方許多工序都可大大精簡人手，工作漸由機械人取代。在金融財務及相關行業內影響日顯
，許多固定工作均可被機器替代。中國正走向無現金社會，移動支付除了方便顧客付款外，對收
錢一方其實方便更多；由此可節省許多點數結帳、會計審核及其他財務工作的人力。在商業情況
類同、物流倉儲及採購分銷等各環節均可減省中介環節，既節省人力還可降低成本及加速交易過
程。ＡＩ的第二個衝擊波則涉及推動分析能力。圍棋人機大戰人方慘敗就是例子，現時已有了金
融投資機械人完勝人類的事例。這方面的發展將可為醫療、文教及娛樂等事業帶來巨變，甚至有
了寫新聞稿的機械人。
　
＊美國深感中國急追威脅＊
　
　　此外，ＡＩ還可廣泛應用於保安及管理等方面，如杭州試行的智慧城市便取得較好成效，有
望在其他城市推廣。無疑中國在以上各方面發展火熱，但仍處初步階段，將來必成效驚人。中國
的ＡＩ發展已引起全球矚目，如去年機械人銷量９萬台居世界第一，增長更高達兩成。產量增長
還在加快，如去年便增近七成。ＡＩ開發投入亦多，約佔全球總量逾三成，去年有２４６億美元
，估計２０２０年將大增至５９０億。雖然起步較慢，但中國ＡＩ專利按累計已居全球第二。谷
歌的前ＣＥＯ施密特更指出在ＡＩ上中國將超越美國：２０２０年迎頭趕上，２０２５年超美，
２０３０年主宰世界，並指特朗普削減科研經費及限制移民等政策都有助中國超美，美國商務部
長羅斯也表示擔心ＡＩ將如電動車由中國作主導。中國ＡＩ佔先將引領總體科技及經濟佔先，對
發達國自然威脅甚大，對發展中國家同樣不利，因為後發及低成本優勢均將大部分消化，想走中
國的發展之路空間大減。《資深評論員　凌昆》

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