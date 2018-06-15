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即市新聞

15/06/2018 16:50

【聚焦人幣】美元攀升，人幣即期收跌２４５點子，報６﹒４１６８

　　《經濟通通訊社１５日專訊》歐洲央行維持超低利率至明年夏季，加息時間較市場預期有所
推遲，利淡歐元匯價，刺激美元向上，加上中美貿易摩擦升溫，據報美國總統特朗普已批准對總
值５００億美元的中國產品加徵關稅，而近日公布的數據均顯示內地經濟增長勢頭放緩，隔晚離
岸人民幣兌美元在紐約交易時段擴大跌幅，觸及６﹒４１７８，創逾兩星期最大跌幅。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨中間價走低，低開２８１點子，重回６﹒４２
水平，其後反覆轉強，最高見過６﹒４１２４，收報６﹒４１６８，較上個交易日（１４日）官
方收盤價大跌２４５點子。
　　交易員指，在岸人民幣今日開市跳空大跌後，在６﹒４２水平遇結匯盤擊，跌幅明顯收窄，
反映對人民幣走勢預期仍然偏強。不過，端午節假期前夕，交投較為謹慎。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早段亦見過６﹒４２水平，其後曾經轉強至６﹒４１２６。現
報６﹒４２０８，跌３４點子。
　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３０６，創１月１９日以來最低，較上個交易日大貶
３４４點子，為逾４個月最大跌幅。
　　花旗集團首席中國經濟學家劉利剛指，人民幣兌美元自４月以來開始走弱，主要由於美元走
強，並不意味人民幣匯率回到貶值的道路，但經常帳戶餘額縮減及經濟增長勢頭放緩，限制人民
幣升值的空間，維持人民幣兌美元今年在６﹒２－６﹒６之間波動的預測。（ｋｌ）

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