【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放９００億

《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作、３００億元１４天期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。

總結全星期，人行在公開市場淨投放２４００億元，上星期全口徑累計淨回籠９６５億元。

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