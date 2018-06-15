《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、３００億元１４天期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
總結全星期，人行在公開市場淨投放２４００億元，上星期全口徑累計淨回籠９６５億元。
（ｋｌ）
15/06/2018 09:18
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放９００億
《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、３００億元１４天期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
總結全星期，人行在公開市場淨投放２４００億元，上星期全口徑累計淨回籠９６５億元。
（ｋｌ）
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