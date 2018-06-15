《經濟通通訊社１５日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）復牌第三個交
易日，Ａ股再次錄得一字跌停，至２２﹒８２元人民幣，回到去年８月股價水平，Ｈ股在首日大
瀉四成後股價表現淡靜，微升０﹒２７％。
中興通訊早前發通告，公司股東提名了新董事名單，要求公司董事會提交２０１７年度股東
大會審議。中興新通訊提名李自學、李步青、顧軍營、諸為民及方榕為公司第七屆董事會非獨立
董事，提名蔡曼莉、鮑毓明及吳君棟為公司第七屆董事會獨立非執行董事。（ｅｙ）
15/06/2018 10:35
【中興復牌】中興Ａ股連續三日一字跌停，提名新董事名單
《經濟通通訊社１５日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）復牌第三個交
易日，Ａ股再次錄得一字跌停，至２２﹒８２元人民幣，回到去年８月股價水平，Ｈ股在首日大
瀉四成後股價表現淡靜，微升０﹒２７％。
中興通訊早前發通告，公司股東提名了新董事名單，要求公司董事會提交２０１７年度股東
大會審議。中興新通訊提名李自學、李步青、顧軍營、諸為民及方榕為公司第七屆董事會非獨立
董事，提名蔡曼莉、鮑毓明及吳君棟為公司第七屆董事會獨立非執行董事。（ｅｙ）
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