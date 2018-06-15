【人行放水】３個月國庫現金定存利率上調０﹒１基點至４﹒７３％

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日連同財政部以利率招標方式進行了今年中

央國庫現金管理商業銀行定期存款（六期）招投標。

中標總量１０００億元（人民幣．下同），利率４﹒７３％，較５月９日進行的第五期高０

﹒１個基點，期限同樣為三個月。（ｋｌ）

