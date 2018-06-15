《經濟通通訊社１５日專訊》星展集團執行總裁高博德（Ｐｉｙｕｓｈ Ｇｕｐｔａ）在出
席陸家嘴論壇期間接受外電訪問，稱正在尋求與潛在的中國券商進行合作，將在未來幾個月內作
決定，但星展希望最終在中國設立全資子公司。（ｅｙ）
15/06/2018 12:06
【擴大開放】星展高博德：尋中國券商合作，目標在華設全資子公司
《經濟通通訊社１５日專訊》星展集團執行總裁高博德（Ｐｉｙｕｓｈ Ｇｕｐｔａ）在出
席陸家嘴論壇期間接受外電訪問，稱正在尋求與潛在的中國券商進行合作，將在未來幾個月內作
決定，但星展希望最終在中國設立全資子公司。（ｅｙ）
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