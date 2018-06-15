【貿易開戰】傳中國已批准高通收購恩智浦，惟外電引述消息指不實

《經濟通通訊社１５日專訊》市傳中國監管機構已經批准晶片龍頭美國高通，以４４０億美

元收購恩智浦半導體，換言之該交易已獲得九家必要的監管機構批准。惟外電跟進報道指，根據

３名接近交易人士消息指，中國仍然未批准此項交易。

消息指，美國日內公布的中國進口貨品關稅清單，以及中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）獲解除貿易制裁的進展，將影響高通能否成功收購恩智浦半導體。

（ｅｙ）

