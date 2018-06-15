【ＦＯＣＵＳ】侵侵「過河拆橋」關稅恐至，中國企硬惟底氣成疑

【ＦＯＣＵＳ】美聯儲剛剛「放鷹」預計２０１８年全年加息４次，歐洲央行最新公布的６

月議息會議決議就宣告今年底將告別ＱＥ。不過，其暗示２０１９年夏季前不會加息的偏鴿立場

，觸發歐元兌美元重挫，蝴蝶效應拖累離岸人民幣兌美元錄逾兩周最大跌幅。

另一邊廂，多間外媒披露，白宮將很快公布對價值５００億美元的約８００種中國商品開徵

關稅的最終清單。憂慮中國將迅速且對等報復，ＣＭＥ（芝商所）大豆期貨全線下跌。不過，５

月經濟數據全面遜預期疊加國內實際利率升至３年高點，中國有多少底氣招架狂人侵侵，市場應

很快可見分曉。



＊歐洲偏鴿，強美元續添壓人幣＊



歐洲央行明確將於今年底結束其２﹒５萬億歐元的債券購買計劃，被視作里程碑式的決定。

不過，存款利率－０﹒４％、主要再融資利率０將至少持續至明年夏季，令早前反彈的歐元兌美

元錄英國脫歐公投後最大單日跌幅的１﹒９％。

歐洲如扶不起的阿斗，增大市場對美元繼續走強預期，離岸人民幣兌美元低見６﹒４２５７

，進一步逼近被視為人幣中期支撐位的２００日移動均線６﹒４５３８；人幣兌美元中間價今早

大貶３４４點子，錄逾４個月最大跌幅。

人幣走貶預期苗頭似重現，「象徵式」加息的逆回購利率卻未如預期般上調，遑論上調基準

利率。野村就指，面對國內經濟增長差於預期及貿易戰潛在威脅，北京已選擇軟化其去槓桿立場

，轉為溫和的政策放鬆。英文版《中國日報》稍早就透露，當局已向國有銀行發放額外信貸配額

，月底前將分發至非金融部門。



＊房價續升，損內需「緩衝墊」＊



數據顯示，內地非金融上市公司的自由現金流正加速惡化，其公開發行信用債的平均成本已

升至２０１４年以來新高的５﹒６８％。與此同時，被當局視作貿易戰緩衝的內需亦表現欠佳，

５月社會消費品零售總額名義同比增速大幅減速至８﹒５％的１５年新低，汽車消費更錄負增長

，或反映房價上漲的擠出效應。統計局最新公布，內地５月新樓均價已錄連續３８個月上漲。

如同本欄昨日提及的侵侵「趁你病、攞你命」作派，特朗普據悉已批准對華５００億美元商

品徵稅計劃，白宮官員更引述其指，不認為中國對北韓的影響力是貿易談判讓步的令人信服的理

由（ａ ｃｏｍｐｅｌｌｉｎｇ ｒｅａｓｏｎ ｔｏ ｅａｓｅ ｕｐ ｏｎ ｔｒａｄｅ

ｔａｌｋｓ）。

消息還指，儘管對中國徵稅的決定遭財政部長努欽反對，但卻受到一眾對華強硬派的支持。

特朗普的前競選顧問班農就稱，對中國貿易行為的打壓是特朗普「經濟民族主義

（ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｎａｔｉｏｎａｌｉｓｍ）」的核心部分，藉此可兌現他的競選基本承諾

，即將製造業職位從亞洲帶回美國。

對於接下來中國的回擊，智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）的中國經濟專家Ｓｃｏｔｔ

Ｋｅｎｎｅｄｙ就預期，不認為中國會屈服或立即跑到談判桌上投降。

中國企硬，游走３０００點邊緣的Ａ股和３００００點邊遠的港股下周將如何反應，拭目以

待。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

