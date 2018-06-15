【擁抱新經濟】中國結算：ＣＤＲ暫不允許跨境轉換為境外基礎證券

《經濟通通訊社１５日專訊》中國結算今日正式發布《存託憑證登記結算業務規則（試行）

》。規則指出，投資者參與中國存託憑證（ＣＤＲ）業務，並不需要新開立證券帳戶，只須通過

現有Ａ股帳戶參與ＣＤＲ交易結算業務，但只能在Ａ股市場交易，暫不允許跨境轉換為境外基礎

證券，也不可以提取為境外基礎證券的紙面股票。

規則指投資者不會出現在境外上市公司的股東名冊之中，因該些境外基礎證券實際持有人為

存託人，但境外基礎證券發行人應當保障ＣＤＲ持有人的權益，存託人應按約定向ＣＤＲ持有人

派發紅利、股息等權益，並根據其意願行使表決權。

規則提及，中國結算提供的中國存託憑證公司行為服務包括現金紅利發放、送紅股、配股和

網絡投票等，相關業務均根據存託人申請，參照Ａ股相應業務辦理，上述公司行為涉及的資金以

人民幣計價結算。試點階段中國結算暫不提供其他特殊公司行為等服務，待業務平穩運行後再逐

步增加。

在登記結算業務方面，除了中國結算的收費外，投資者還須支付交易印花稅、股息紅利所得

稅、證券交易監管費、證券交易經手費、存託服務費等，以上費用將由中國結算代為收取。

另外，規則指在試點階段，ＣＤＲ可以辦理法人資格喪失所涉證券變更登記、繼承離婚所涉

證券變更登記、向基金會捐贈、證券公司定向資產管理投資者證券劃轉等非交易過戶業務，原則

上參照Ａ股相關業務辦理。（ｅｙ）

