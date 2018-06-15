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即市新聞

15/06/2018 10:50

【專訪】眾安在綫：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性

　　《經濟通通訊社記者林斯凱１５日報道》中國金融市場愈趨開放，有關當局亦大力推動金融
科技發展。作為內地第一家取得互聯網保險牌、並於去年９月在港上市的公司，眾安在綫（０６
０６０）如何把握機遇？
　　公司首席運營官許煒接受《經濟通通訊社》專訪時表示，眾安作為以科技驅動保險業務的公
司，擁有多方面優勢，公司可保持競爭力。
　　許煒指出，首先，眾安為互聯網保險業的先行者，較後來者領先「半個身位」；其次，公司
在政策推動下，以科技方式逐步發展五大生態系統及保險產業鏈；再者，眾安的組織架構與傳統
的保險公司有大分別，其超過一半員工為研發人員，對其作為一間以科技推動保險業務的公司而
言。

＊眾安不擔心有競爭＊
　　
　　對於市場競爭，許煒似乎不太擔心。他表示，監管架構未來更多是往開放方面去推，雖然會
為眾安帶來更多競爭，但也會給予其更多可能性。
　　粵港澳大灣區大力提倡金融科技，眾安看來亦打算捕捉機灣區機遇，進軍灣區成員之一的香
港。
　　許煒認為，香港作為國際金融中心，專業人員儲備非常好，而且政策上有潛在機會，如內地
與港府都在推大灣區建設，為眾安這類有遠見的公司提供很好的基礎。
　　眾安在綫旗下的眾安國際於去年底成立，身兼眾安國際首席執行官的許煒形容，該公司的成
立是眾安的一個自然拓展的過程。

＊眾安留意在香港發展＊　

　　在國際層面上，眾安亦以金融和科技作引擎發展。當中，金融行業方面，眾安將嘗試進入香
港的持牌業務領域，為香港及其他更廣泛地區提供以科技驅動的金融服務；另一方面，該公司也
希望借助香港這個「橋頭堡」，對外輸出科技技術平台。
　　談及國外發展時，許煒表示，在金融方面，由於更大的區域擴張會為公司在資本管理能力等
方面帶來更多挑戰，因此在可見的一段時間內，眾安會集中在香港發展；至於技術輸出方面，因
為技術平台本身為「無國界」，眾安將或會持更開放的態度去看待業務發展，不會局限在香港。

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