【專訪】眾安在綫回應「燒錢」問題，最終還是要靠用戶體驗

《經濟通通訊社記者林斯凱１５日報道》不少獨角獸公司都會以「燒錢」的方式來擴張業務

及市佔率，外間對眾安亦有相類似的看法。

眾安在綫（０６０６０）首席運營官許煒接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「燒錢」不「

燒錢」要視乎公司能否在進入市場同時，找到一條持續增長及改進的路徑，「這是我覺得區分兩

者的一個點。」

許煒認為，為公司業績注入新的助推可以理解，但當一間公司不再投入後，其接下來的發展

趨勢亦很重要，眾安十分關注自身在業務上軌道後，其有否一條持續改善的路線，當中包括選擇

合作伙伴及建立整個風險控制流程設計，「這其實是一個綜合判斷的過程。」



＊業務能否持續發展，最終靠用戶體驗＊



他續指，業務能否持續發展，最終還是要靠用戶體驗，而眾安短期亦對此十分關注。另外，

眾安在經營業務時，持續增加數據和控制點，將來會有更好的風險管控和預測，在賠付方面亦可

為其持續改進。長期而言，他認為，眾安的品牌認知度將隨時間推移而沈澱。

研發投入方面，許煒表示，當中技術板塊的投入由於需要業務來引領作很多應用系統指導，

所以投入力度會持續；而保險板塊則亦因要支持五大生態而會有很多投入。

眾安在綫自有平台的銷售比例正逐步上升，談及未來銷售渠道發展方向時，許煒稱，最好服

務客戶的方式，就是在客戶最熟悉的場景內向其服務。

「在不同領域裡我們採取的策略是不一樣的」。他舉例指，汽車或健康領域對用戶來說，本

身為一個較長期的保障，將更多的通過自己平台去更好地服務客戶。

眾安去年來自或通過前五大生態合作夥伴的保費佔比由８０﹒８％下降至６０﹒５％。許煒

指，從整個發展趨勢上來說，該佔比還是會下降的，對此表示滿意。不過，他更關注的是業務質

素和客戶滿意度，對佔比本身沒有設定一個標準。

