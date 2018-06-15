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15/06/2018 12:06

維他奶（３４５）全年度盈利５﹒８６億跌５﹒３％，息３１﹒４仙

　　《經濟通通訊社１５日專訊》維他奶（００３４５）公布截至今年３月底止全年度盈利
５﹒８６億元下跌５﹒３％，每股盈利５５﹒５仙，派末期息３１﹒４仙（上年度末期息
２７﹒１仙及特別息４﹒２仙）。
　　期內，收入６４﹒６５億元，上升１９﹒６％；毛利３４﹒２億元，增加１９％；毛利率維
持在５３％。（ｔｔ）

　　　　　　　　　　　＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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