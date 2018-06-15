【企業盈警】佳華百貨（０６０２）料半年盈利下跌，店舖租金大增

《經濟通通訊社１５日專訊》佳華百貨（００６０２）發盈警，預期截至今年六月底止上半

年之純利錄得跌幅，主要由於兩家主力店（公明店及沙井店）之租賃協議已續約，而續約租金基

於最近市場狀況則大幅增加；兩家主力店於期內進行內部裝修升級工程，店內須作局部暫停營業

，對分店之營業額有所影響；經營餐飲行業之附屬公司於今年首五個月錄得更多經營虧損，以及

實體零售業仍受電子商貿之衝擊有所影響。（ｔｔ）

