【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤５億，沽騰訊中石化農行中芯建行買潤啤

《經濟通通訊社１５日專訊》美聯儲局確定加息四分一厘，且預期將在今年內加多兩次息。

市場走勢波動，北水周四結束過去三日淨流入港股的局面，全日淨沽盤錄５﹒１３億元人民幣；

其中北水沽售最多的個股為騰訊（００７００）、中石化（００３８６）、中芯（００９８１）

、農行（０１２８８）、建行（００９３９）、中信行（００９９８）；流入最多的個股為華潤

啤酒（００２９１）。

港股主板成交９６０﹒９７億元，較周三（１３日）升１３﹒８２％；港股通成交額

１２８﹒５８億，佔大市成交１３﹒３８％。

恆指周四全日收跌２８４﹒９８點或０﹒９３％，報３０４４０﹒１７點，失守五十天線。



＊北水再沽６﹒６億騰訊，四日淨沽盤達１４﹒５億＊



重磅股騰訊的北水沽售潮持續，周四單日南下資金沽走６﹒５５億，本周四日以來合計淨沽

盤達１４﹒４９億，暫為全周最大北水沽壓個股，騰訊周四隨市下跌３﹒２元或０﹒７７％，收

報４１２元；舜宇（０２３８２）北水沽１﹒０８億。

中石化為第二多北水沽盤個股，周四北水沽４﹒５６億，全日股價跌２﹒１５％；兗煤

（０１１７１）北水沽１﹒１８億。

中芯再度逆市向好，周四全日升１﹒７７％，北水沽２﹒４１億，兩日合計淨沽盤達

６﹒２４億。



＊北水續沽內銀股，農行單日淨沽盤２﹒６億＊



北水繼續沽售內銀股，農行周四淨沽盤２﹒６１億；建行周四淨沽盤１﹒７９億，四日合計

淨沽盤達９﹒７２億；中信行淨沽盤１﹒４８億。

買盤方面，北水連續第三日流入華潤啤酒，周四淨買盤１﹒５３億，股價全日無起跌，三日

合計淨流入５﹒３６億；中國人民保險集團（０１３３９）淨流入７３５２萬。（ｅｎ）

