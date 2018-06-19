《每周華語－黃溢華》被遺忘了的「ｈｋ﹒ｓｕｐｅｒ﹒ｎｅｔ」

《每周華語》１９９０年年代初，科大電腦系系主任沈運申教授（今科大榮休教授）創立了

「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｐｅｒｎｅｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ」。此科大初創企業於１９９６年

售予新加坡企業Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ。出售一刻，乃全港首間有牌商業互聯服務

供應商，亦是全港最大的互聯服務提供者。當年科大乃初生大學，筆者偶於周末入科大圖書館找

參考書，又或許是首個香港市民有科大圖書證。工作關係，間接認識科大的一些初創業務。當年

科大鍾博士乃「Ｔｅｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｃｅｎｔｒｅ的主管」，他非

常勞力科大的初創業務。筆者並不認識沈運申教授，但很早已用「Ｓｕｐｅｒｎｅｔ」的服務，

有趣的是今天有朋友仍用「Ｓｕｐｅｒｎｅｔ」，但仍是「﹒ｈｋ」！不出卅年，資訊科技極速

發展。今天納指也好，全球股市重要板塊，重磅股都是資訊科技股，也出現了五花八門的資訊科

技，「大數據」推動之下，更多的資訊服務出現，但亦衍生了新的社會、法規問題。



「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｐｅｒｎｅｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ」可以說是科大甚而全港互聯

網初創企業成功的例子。當然，中大及城大也有成功初創企業案例，甚而陳作基教授的千里眼也

成功上市。但以科大２０多、３０年前已成功踏出「第一步」看，到今天科大已走到更多領域，

例如無人機、甚而「無人船」都有科大的影子。而科大副校長葉教授也在腦神經有重大的科研成

果。陳家強教授全職科大期間，科大ＭＢＡ也走在全球前沿，早有極好的評級。必須強調，筆者

不是只看重科大，看輕其他大學及本地不少努力經營中的科研機構，而是有感而發，以科大的

「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｐｅｒｎｅｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ」為例，本地確有成功例子，但可

惜無政策及缺乏有心人多加推動，及衍生更多成功企業，形成有規模，自我運行科研的生態。



創新科技急起直追，動作多多。但不少的基本科研乃西方的事物。以「周期表」為例，元素

多多，發現以至「命名」均有美俄英日等等國家，但至今天２０１８年，仍未有中國命名，公認

由中國科學家找出的全新元素！在某一些領域，例如量子力學資訊「傳送」，中國確有突圍而出

的成功例子。但以全方位角度看，綜合基礎科研實力仍在列強之下，以亞洲為例，日本數理化的

基礎成就仍被認為在中國之上。



或許中國人多勢眾，後勁極強！但又以香江全力推動創新科研看，應用也好，基本科研也好

，確有亮點！但作為一個城市，又或未來半世紀的大灣區，新一代年輕科研人員、科學家、文化

政策市場的持續配合，才可以打好基礎，但半世紀之後的「２０６８」年，今天這一代已作古，

人家半世紀的科研也許已翻了兩、三倍。因而「取勝」之道，不可只看資金、人才，或許要有更

多思維配合，甚而有「大事件」，香江的「創科」才可真正成長。得了「Ｓｕｐｅｒｎｅｔ」卻

沒有再推動，把創科精神於各大學「播下種籽」，乃失去重要推動本地科研創新的好例子之一。

本地全面炒「大大」磚頭生意！一炒半世紀，有樓有條件全力投入「大大」磚頭成為成功例子！

文化不接受失敗，文化要買更多磚頭，今天街頭巷尾炒樓，本地那有創科文化！？



引入更多外來人才，好像１９９０年代「二、三流」前蘇俄科學家流入中國，全球，推動科

研，引進不少科技。那麼香江要更快形成生態科技圈，或許要先付出，引入更多項目，引入更多

資金，只靠自己的「子弟」，不易成功，且無形成「規模」。大灣區的推動，隱藏不少阻力、成

本、困難！一條國家級大橋可立即為香江打「科研、創科」補針？！不是誇大了一點嗎？

１９９０╱１９９６有「Ｓｕｐｅｒｎｅｔ」、２０００年有科網狂潮：炒！整體基本科研根本

仍未建立！



１９９３年科大投入７７萬美元成立Ｓｕｐｅｒｎｅｔ，１９９６年以３５００萬美元售予

新加坡企業Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ；今天Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ乃中

信國際電訊之成員：回歸祖國。《資深市場人士 黃溢華》

