《地產人眼－黃漢成》商廈租金不斷飆升，核心區現搬遷潮

《地產人眼》中區為本港金融商業之心臟地帶，商廈空置率向來極低，近年不少中資機構鍾

情於中區，頻斥巨資進駐落戶，致使中區寫字樓租金長期居高不下，超甲廈租金更是位列全球之

冠，超越紐約及倫敦這兩個世界級金融中心。雖說天價寫字樓租金凸顯出香港核心區之矜貴身價

，然而另一方面卻使本港營商環境更為困難，港府實在有必要正視此問題，否則香港經濟發展勢

必被拖累。



中資機構之所以鍾情核心區，主要是希望凸顯公司的實力和地位；然而本港企業則往往以經

營成本為大前提，近日我們公司辦公室亦由上環遷往北角，正是基於成本考慮，現在的租金只是

原來的三分之一，經營成本大為減輕，公司可以把資源更有效益地投放運用。其實香港不少公司

機構像我們一樣，同樣面對著高昂租金的問題，許多原本紮根於中區的公司為了減輕租金成本，

都紛紛遷往港島東或九龍東等非核心商業區；而隨著「一帶一路」及「粵港澳大灣區」的推展，

商廈需求只會有增無減，核心區寫字樓租金恐怕只會更上層樓，相信企業機構搬往非核心區的情

況往後還會陸續有來。



中環核心區寫字樓天價租金，主因還是離不開「供應不足」四個字。政府常託辭覓地艱難，

然而筆者卻認為中區並非缺地，只是政府缺乏拓地的決心和魄力；以中環街市為例，該處其實極

適合商貿發展，大可作為中環核心區的延續，但無奈有團體要求政府把中環街市列作歷史保育，

事件拖拖拉拉近廿年，結果中環街市破落依舊，徒然讓香港浪費了一幅極珍貴的土地，香港寫字

樓租金高昂，大大增加商家經營成本之餘，更嚴重削弱香港的競爭能力。唯願政府能排除萬難，

闢出更多商業地皮，以紓緩商業樓面緊張的局面，從而締造更佳的營商環境。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

