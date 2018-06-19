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即市新聞

19/06/2018 08:02

《日出而作》美制訂二千億美元中國貨物關稅清單，避險需求日圓升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４９８７．４７　跌　　１０３．０１點╱０．４１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７３．７５　跌　　　　５．９１點╱０．２１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７４７．０２　升　　　　０．６５點╱０．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６３１．３３　跌　　　　２．５８點╱０．０３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８３４．１１　跌　　１７６．４４點╱１．３６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４５０．４８　跌　　　５１．４０點╱０．９３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．１９，歐元兌美元１．１６３２
　
　　《最新資訊》﹡宏安青衣地，建精品住宅涉３００伙
　　　　　　　　﹡美加息無礙二手，５天１５破頂成交
　　　　　　　　﹡新盤３天沽逾２００伙，半月吸２４０億
　　　　　　　　﹡德國際政治危機，默克爾盟友要求收緊邊境
　　　　　　　　﹡憂貿易緊張勢升級，日圓及瑞郎避險需求增加
　　　　　　　　﹡華僑銀行目標，大灣區盈利５年倍增
　　　　　　　　﹡大阪６﹒１級地震，４死３００多人傷
　　　　　　　　﹡美參議院一如所料通過恢復中興通訊銷售禁令法案
　　　　　　　　﹡厄瓜多爾油長表示沙特及俄羅斯提議每日增產１５０萬桶
　　　　　　　　﹡據報金正恩最早可能於今日訪問北京拜會習近平
　　　　　　　　﹡美批中國貿易政策具掠奪性，自稱開放經濟更是個笑話
　　　　　　　　﹡特朗普威脅對額外二千億美元中國商品徵一成關稅
　　　　　　　　﹡傳Ｔｅｓｌａ因貿易戰暫停接受中國新訂單
　　　　　　　　﹡試點創新企業股票或ＣＤＲ上市交易辦法發布
　　　　　　　　﹡兩電研建海上天然氣站，電費料增
　　　　　　　　﹡香港國際建投（００６８７）啟德地項目，擬明年９月開賣
　　　　　　　　﹡港交所擬３招，長遠令殼股絕跡
　　　　　　　　﹡禮頓涉七政府工程，港府特別監察
　
　　《國企紅籌》﹡東航（００６７０）首５月載客量增一成，載貨量升４％
　　　　　　　　﹡青啤（００１６８）與主要股東復星（００６５６）簽框架協議
　
　　《新股上市》﹡小米稱推遲ＣＤＲ發行申請，先在香港上市
　　　　　　　　﹡中證監稱尊重小米選擇，取消發行申報文件的審核

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