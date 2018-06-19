《日出而作》美制訂二千億美元中國貨物關稅清單，避險需求日圓升

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９８７．４７ 跌 １０３．０１點╱０．４１％

標普５００ ２７７３．７５ 跌 ５．９１點╱０．２１％

納斯達克 ７７４７．０２ 升 ０．６５點╱０．０１％

倫敦富時１００ ７６３１．３３ 跌 ２．５８點╱０．０３％

法蘭克福ＤＡＸ １２８３４．１１ 跌 １７６．４４點╱１．３６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４５０．４８ 跌 ５１．４０點╱０．９３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．１９，歐元兌美元１．１６３２



《最新資訊》﹡宏安青衣地，建精品住宅涉３００伙

﹡美加息無礙二手，５天１５破頂成交

﹡新盤３天沽逾２００伙，半月吸２４０億

﹡德國際政治危機，默克爾盟友要求收緊邊境

﹡憂貿易緊張勢升級，日圓及瑞郎避險需求增加

﹡華僑銀行目標，大灣區盈利５年倍增

﹡大阪６﹒１級地震，４死３００多人傷

﹡美參議院一如所料通過恢復中興通訊銷售禁令法案

﹡厄瓜多爾油長表示沙特及俄羅斯提議每日增產１５０萬桶

﹡據報金正恩最早可能於今日訪問北京拜會習近平

﹡美批中國貿易政策具掠奪性，自稱開放經濟更是個笑話

﹡特朗普威脅對額外二千億美元中國商品徵一成關稅

﹡傳Ｔｅｓｌａ因貿易戰暫停接受中國新訂單

﹡試點創新企業股票或ＣＤＲ上市交易辦法發布

﹡兩電研建海上天然氣站，電費料增

﹡香港國際建投（００６８７）啟德地項目，擬明年９月開賣

﹡港交所擬３招，長遠令殼股絕跡

﹡禮頓涉七政府工程，港府特別監察



《國企紅籌》﹡東航（００６７０）首５月載客量增一成，載貨量升４％

﹡青啤（００１６８）與主要股東復星（００６５６）簽框架協議



《新股上市》﹡小米稱推遲ＣＤＲ發行申請，先在香港上市

﹡中證監稱尊重小米選擇，取消發行申報文件的審核

