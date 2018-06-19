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即市新聞

19/06/2018 15:33

【貿易開戰】大和：中國所受負面影響較美國多，匯率戰將開展

　　《經濟通通訊社１９日專訊》大和發表研究報告指，中美貿易戰現時已正式爆發，即使在美
國中期選舉後仍會延續，中國經濟增長將受影響，下個戰場將會在匯率方面。
　　美國政府公布對華５００億美元商品加徵額外關稅的清單６小時後，中國政府立即發布同等
規模的反制措施，然而，特朗普再指示加徵１０％關稅的２０００億美元中國商品。
　　大和表示，２５００億美元佔現時美國來自中國入口商品的一半，特朗普可按個人意願進一
步向餘下一半的商品加徵關稅。但中國來自美國的入口商品只有１５５０億美元，美國經濟規模
亦較中國大１﹒５倍，在雙方以牙還牙的角力下，中國所受的負面影響必然較美國多。

＊美中期大選後料貿易戰不休，將掀起匯率戰＊

　　大和認為，早前中美貿易談判只是一場「表演」，美國是有決心及有準備在掀開貿易戰。而
兩大經濟體的角力，與美國１１月份中期大選的關係不大，相信關稅於選舉後仍會繼續。即使特
朗普失落２０２０年總統大選，他的繼承人相信仍會繼續現時對華策略。
　　大和估算，關稅每加徵１０％，將會令中國ＧＤＰ損失１﹒６％，亦會為中國製造通縮壓力
，迫使人行推行寬鬆措施，而在岸人民幣亦會有新的貶值壓力，料今年底兌美元下試７水平，下
個展開的將會是匯率戰。（ｃｈ）

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